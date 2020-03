A Superliga Feminina de vôlei 2019/20 terminou sem um campeão. Mas com a decisão tomada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) nesta quinta-feira, após reunião, que decidiu pelo fim da competição por conta da pandemia do coronavírus, o Praia Clube, líder da fase de classificação, ficará com as vagas diretas na Supercopa de 2020 e no Sul-Americano de 2021.



A informação foi confirmada pelo supervisor de vôlei do Praia Clube, Bruno Vilela, após a reunião entre clubes e CBV. Esta será a primeira vez na história que a Superliga terminará sem um campeão. Desde 1976, com a organização do primeiro campeonato nacional, em todas as temporadas uma equipe levantou o troféu.



O time de Uberlândia, atual bicampeão da Supercopa, terá a chance de disputar o tricampeonato contra o Sesc-RJ, campeão da Copa Brasil. No Sul-Americano do próximo ano, Praia e Minas voltarão a ser os representantes brasileiros na competição pelo terceiro ano seguido. Esta será a quarta participação do Praia no torneio continental, que dá vaga ao Mundial de Clubes ao campeão.





Na Superliga Feminina, as equipes se preparavam para a disputa das quartas de final. Após o fim da reunião, a temporada 2019/2020 termina com Praia Clube na liderança com 58 pontos, seguido de perto por Sesc RJ e Minas com 57, e os demais clubes na sequência: Sesi- Bauru, Osasco, São Paulo-Barueri, Fluminense, Curitiba, Pinheiros, Flamengo, Valinhos e São Caetano.