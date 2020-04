O prazo final para a entrega da declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) foi prorrogado por 60 dias. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (1°) pelo secretário da Receita Federal, José Tostes Neto. Com a medida, em vez de 30 de abril, a declaração poderá ser entregue até 30 de junho.

A Receita Federal, no entanto, estuda se o prazo do primeiro lote da restituição, previsto para 30 de maio, será mantido. As informações de Tostes Neto foram dadas durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto ao lado de outros integrantes da equipe econômica do governo.

Dados do último balanço divulgado pela Receita Federal, em 30 de março, apontam que mais de 8 milhões de declarações foram recebidas pelo órgão. O número corresponde a aproximadamente 25% do total. O governo federal espera que, este ano, 32 milhões de contribuintes façam a declaração.

A ideia de prorrogar o prazo para entrega da declaração já havia sido ventilada por Tostes Neto há cerca de duas semanas. O secretário afirmou que a Receita Federal avaliaria o adiamento do prazo por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).