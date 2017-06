Termina na próxima sexta-feira (23), o prazo para que pais ou responsáveis do candidato realizem o cadastro escolar para o ano que vem.

A novidade é que a partir deste ano, a inscrição deve ser realizada apenas pela internet, no portal da Secretaria de Estado de Educação (www.educacao.mg.gov.br ).

Deve ser inscrito no Cadastro Escolar 2018 o candidato que completar 6 anos de idade até 30 de junho de 2018; quem pleiteia uma vaga nos demais anos ou ciclos do ensino fundamental na rede municipal de ensino; ou quem quiser ingressar no curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Aqueles que não possuem acesso à internet podem procurar a Secretaria Municipal de Educação de Formiga, localizada à Travessa Padre Leão João Dehon, 60, bairro Santa Teresa.

Os alunos que já estão matriculados na rede municipal não precisam realizar o cadastro. “Esse cadastro é muito importante, já que é por meio dele que vamos quantificar as vagas que devem ser oferecidas nas escolas municipais. Então, é fundamental que a inscrição de quem deseja ingressar no ensino municipal seja feita, para que seja aberto o número certo de vagas”, explicou o secretário municipal de Educação, Alex Arouca.