Termina nesta quinta-feira (5) o prazo para o eleitor solicitar a segunda via do título no Cartório Eleitoral da zona onde está cadastrado, segundo calendário das Eleições Municipais de 2020 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A votação ocorre em novembro.

Para a emissão da segunda via do título, o eleitor deve estar quite com a Justiça Eleitoral, ou seja, não pode ter débitos pendentes – como multas por ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais, como o de mesário – ou ainda ter recebido multas em razão da violação de dispositivos do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965), da Lei das Eleições (Lei 9.504/1997) e leis conexas.

Os eleitores que desejarem a segunda via do título eleitoral deverão obtê-la por meio do aplicativo e-Título, disponível para download nas plataformas iOS e Android.

Outros documentos