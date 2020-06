Atenção, estudantes! Termina nesta quarta-feira (10) o prazo para pagar o pagamento da inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. A taxa de R$ 85 pode ser quitada em bancos, lotéricas ou Correios.

O procedimento deve ser feito pelos candidatos que não se enquadram nos critérios de isenção. A realização do teste depende deste pagamento. O concorrente deverá emitir o boleto na página do participante. Segundo o Ministério da Educação, neste ano a gratuidade foi dada a 4,8 milhões de participantes.

De acordo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio teixeira (Inep), a edição 2020 recebeu 6,1 milhões de inscrições. Dessas, 5,7 milhões já estão confirmadas. A prova estava prevista para novembro, mas foi adiada devido à pandemia do novo coronavírus. Uma nova data ainda não foi definida.

Na sexta-feira (12), serão divulgados os resultados para as solicitações de atendimento especializado. O Inep abrirá o prazo de 15 a 19 de junho para interposição de recurso.

Além dos canais de informação pela internet, os estudantes podem tirar dúvidas relativas ao processo de inscrição pelo Fale Conosco do Inep, por meio do autoatendimento online ou do 0800 616161 (somente chamadas de telefone fixo).

Fonte: Hoje em Dia