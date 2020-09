De acordo com um levantamento feito pelo Município, vários túmulos no Cemitério Parque da Saudade, em Formiga, estão em situação de abandono e com a documentação incompleta no sistema cadastral. Os responsáveis pelo terreno terão um novo prazo regularizar a situação junto à Funerária Municipal. A data final foi prorrogada até o dia 25 de setembro 2020.

Para validação do túmulo, o responsável legal deverá procurar a Funerária Municipal, que funciona no Terminal Rodoviário, das 14h às 17h, e apresentar a inscrição do túmulo, carteira de identidade do responsável e guia de sepultamento ou atestado de óbito de todas as pessoas sepultadas no local. O recadastramento poderá ser efetivado por um representante legal com autorização assinada.

O Decreto Municipal 1.794, de 02 de dezembro de 1996, prevê que os túmulos que estiverem abandonados poderão ser retornados ao Município e repassados para outras famílias.

A norma, prevê, ainda, que é dever da família realizar a manutenção, os serviços de limpeza e a conservação dos túmulos. O número para mais informações é o (37) 98418-7265.