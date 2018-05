Por Priscila Rocha

O prazo para o eleitor solicitar a emissão do título, alteração de dados ou a transferência de domicílio termina na próxima quarta-feira (9). O prazo vale também para o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida solicitar a transferência do local de votação para uma Seção Eleitoral Especial, e para que as pessoas transgêneras modifiquem o nome que consta no título de eleitor para o nome social com o qual se identificam.

Quem perder esse prazo só poderá fazer as alterações após as eleições. O voto é obrigatório para os brasileiros a partir dos 18 anos e facultativo aos jovens de 16 e 17 anos, aos maiores de 70 anos e aos analfabetos.

Para tirar o título de eleitor, o cidadão deve comparecer ao cartório eleitoral com documento de identidade; comprovante de residência original recente; e certificado de quitação do serviço militar para os maiores de 18 anos do sexo masculino.

Para verificar se o seu título de eleitor está regular, basta preencher o nome completo e a data de nascimento diretamente na página do Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui). Quem ficou mais de três eleições sem votar ou justificar a ausência nas urnas, por exemplo, deve regularizar a situação.

Para que o eleitor conseguisse regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral a tempo, o Cartório Eleitoral de Formiga funcionou em regime de plantão nos dois últimos finais de semana e no feriado do Dia do Trabalhador (1°).

Até quarta-feira o Cartório de Formiga realizará também o recadastramento biométrico. Apesar de ainda não ser obrigatório na 114ª zona eleitoral, quem realizar o recadastramento votará nas próximas eleições de modo ainda mais seguro.

Devido às eleições, o recadastramento biométrico voltará a ser feito apenas em dezembro deste ano.

A 114ª zona eleitoral abrange os municípios de Formiga, Córrego Fundo e Pimenta. O órgão está localizado à rua Silviano Brandão, 156 e funciona de 12h às 18h.

Eleições

No dia 7 de outubro, os brasileiros vão às urnas escolher o presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. Nos casos de eleições majoritárias (presidente e governador) em que houver segundo turno, os eleitores voltarão às urnas no dia 28 de outubro.