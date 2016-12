O prazo para o saque do Abono Salarial ano-base 2014, no valor de um salário-mínimo (R$ 880), termina no dia 29 deste mês. Cerca de 76% dos trabalhadores que têm direito, 920.432 pessoas, ainda não retiraram o benefício nas agências bancárias.

O trabalhador que possui Cartão Cidadão e senha registrada pode fazer o saque em terminais de autoatendimento da Caixa Econômica e casas lotéricas até o dia 30, data em que as agências bancárias estarão fechadas.

Até terça-feira (20), apenas 284.849 trabalhadores (24%) sacaram o Abono Salarial do PIS/Pasep. Nesse período, foram registrados os saques de 41% do Abono Salarial dos trabalhadores com direito ao Pasep e 18% do total de trabalhadores com direito ao PIS. No total, os saques chegam a R$ 249.196.952,06.

Segundo informações do Banco do Brasil e da Caixa, o valor de R$ 811.450.327,94 ainda não foi retirado.

Neste ano, estão sendo pagos dois benefícios: a primeira parcela do ano-base 2015 e a segunda do ano-base 2014. Por isso, na hora de sacar o benefício, o trabalhador precisa dizer de qual ano ele faz parte.

Quem tem direito

O Abono Salarial ano-base 2014 é pago para inscritos no PIS/Pasep há cinco anos ou mais e que trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias naquele ano, com remuneração mensal média de até dois salários-mínimos.

Também é preciso ter seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Para conferir se tem direito ao benefício, o trabalhador pode acessar o portal do Ministério do Trabalho. Basta inserir CPF ou número do PIS/Pasep e data de nascimento para fazer a consulta. Outra opção é a Central de Atendimento Alô Trabalho, que atende pelo número 158 e também dá informações sobre o PIS/Pasep.

Se o trabalhador verificar que tem direito ao abono do ano-base 2014 na relação do Ministério do Trabalho, mas receber uma informação diferente na agência bancária, deve pedir que o atendente faça uma nova consulta, a partir do CPF, e que atualize os dados cadastrais do PIS ou Pasep.

Como sacar o abono 2014:



PIS

Para sacar o Abono do PIS, o trabalhador que tem Cartão Cidadão e senha cadastrada pode ir a um terminal de autoatendimento da Caixa ou a uma Casa Lotérica. Se não tiver o Cartão Cidadão, pode receber o abono em qualquer agência da Caixa, apresentando documento de identificação. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800-726 02 07.

Pasep

Os servidores públicos que têm direito ao Pasep precisam conferir se houve depósito em conta. Caso contrário, devem procurar uma agência do Banco do Brasil e apresentar documento de identificação. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800-729 00 01.