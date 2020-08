Em reunião realizada nessa quarta-feira (19), os pré-candidatos a vereador de Formiga pelo PSB, após consulta e análise do quadro eleitoral, decidiram declarar apoio à pré-candidatura à reeleição do prefeito Eugênio Vilela.

“Durante estes meses fizemos consultas aos nossos candidatos, filiados e dirigentes sobre quem apoiar. E a maioria, democraticamente, decidiu anunciar com legitimidade apoio à reeleição do prefeito Eugênio Vilela. Respeitamos os demais postulantes, mas entendemos ser a melhor opção à pré-candidatura à reeleição do prefeito com a pré-candidata a vice, Adriana Prado. Este apoio será homologado na Convenção”, afirmou o presidente do PSB Municipal, João Gonçalves Pereira (João do Povo).

Ao comentar a decisão dos pré-candidatos, o vice-presidente, Elton Costa ressaltou: “Com a desistência do companheiro vice-prefeito, Cid Corrêa, em concorrer ao Executivo com total apoio do partido, iniciamos uma discussão interna sobre qual rumo seguir. E assim a maioria dos nossos pré-candidatos entende que a melhor opção é as pré-candidaturas de Eugênio Vilela e Adriana Prado, prefeito e vice, respectivamente. Vamos acatar a decisão na Convenção”, explicou.

O PSB conta com 15 pré-candidaturas ao Legislativo.