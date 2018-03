O Procon de Formiga divulgou nesta quinta-feira (22) o resultado de uma pesquisa de preços (à vista) de ovos de Páscoa, caixas de bombom e outros chocolates. O levantamento foi feito nos dias 21 e 22, em seis estabelecimentos comerciais da cidade.

A coordenadora do órgão, Iara Faria, disse que a pesquisa tem como objetivo auxiliar os consumidores na compra desses produtos, que são bastante procurados nessa época do ano. As variações de preços constatadas referem-se ao período em que foi realizada a coleta de preços. Portanto, os valores praticados atualmente podem ser diferentes e estão sujeitos à alteração conforme a data da compra, inclusive, por ocasião de descontos especiais, ofertas e promoções.

De acordo com Iara Faria, algumas variações de preços entre os produtos devem ser observadas pelos consumidores. No caso do “Ovo Lacta Chocolate Branco”, por exemplo, existe uma variação de 99,6%, com relação aos preços praticados pelos estabelecimentos comerciais onde foi feita a referida pesquisa. Então, é de suma importância que os consumidores pesquisem bem os preços antes de adquirir os produtos.

“Outro ponto que precisa ser observado pelos consumidores é o custo-benefício do deslocamento em relação aos estabelecimentos comerciais que apresentam produtos mais baratos. Lembrando que é permitida aos comerciantes a diferenciação de preços para compras à vista e a prazo, sejam elas feitas em dinheiro ou por cartão de crédito, cheque e outros. Além disso, a nota fiscal deve ser sempre exigida pelos consumidores no ato da compra”, ressaltou a coordenadora do Procon.

O Procon alerta os consumidores para que observem o preço e a qualidade dos produtos a serem adquiridos. Eles devem sempre avaliar a relação preço e qualidade ao fazerem suas pesquisas. Além disso, não devem se esquecer das informações que estão nos rótulos, como peso, data de fabricação, prazo de validade e condições de conservação. Outra dica valiosa é observar se os brinquedos/brindes que acompanham os ovos/chocolates possuem selo de certificação de qualidade e indicação de idade da criança para uso.

Os consumidores que se sentirem lesados ou necessitarem de algum esclarecimento devem comparecer ao Procon, que está situado no Terminal Rodoviário, sala 02, no Centro. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 11h30 e de 12h30 às 17h. O telefone de contato é o (37) 3329-1830.