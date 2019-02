Os preços do etanol hidratado recuaram nos postos de 17 estados e do Distrito Federal na semana passada, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. Em sete estados, houve alta e no Piauí e Amapá, estabilidade.

Na média dos postos brasileiros pesquisados pela ANP houve recuo de 0,51% no preço do etanol na semana passada ante a anterior, para R$2,744.

Em São Paulo, principal Estado produtor e consumidor, a cotação média do hidratado recuou 0,04% sobre a semana anterior, de R$2,560 para R$2,559 o litro. Bahia registrou maior recuo no preço do biocombustível na semana passada, de 2,73%, e a maior alta, de 0,86%, foi no Rio Grande do Norte.

Na comparação mensal, os preços do etanol recuaram em 20 Estados e no Distrito Federal, subiram em cinco unidades da federação e no Amapá não houve avaliação em semana correspondente do mês anterior.