O preço médio do litro de gasolina nos postos do país subiu pela 2ª semana seguida e iniciou o mês de abril a R$ 4,217, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Segundo a pesquisa semanal da agência, a gasolina passou de R$4,20 para R$4,217 na semana encerrada no dia 7 de abril, uma alta de 0,4%

Os preços médios do etanol e do diesel também subiram. O valor representa uma média calculada pela ANP, que verifica os preços em 5.804 postos em diversos municípios. Eles, portanto, podem variar de acordo com a cidade.

Diesel, etanol e gás de cozinha

A ANP também pesquisa a variação semanal do preço do diesel, o etanol eo gás de cozinha.

O diesel teve seu preço medio elevado de R$ 3,391/litro para R$ 3,396.

O etanol subiu de R$ 3,048 para R$ 3,055.

O botijão de 13 kg de gás de cozinha aumentou de R$ 66,77 para R$ 67,01.

Reajustes da Petrobras

Na última quinta-feira (4), a Petrobras anunciou redução de 4,4% no preço do gás de cozinha embalado em botijões de até 13 kg. O preço para as distribuidoras passou para R$ 22,13 o botijão, ante R$ 23,16 em 19 de janeiro. O repasse do preço ao consumidor final dependerá da decisão das distribuidoras.

Na sexta-feira (6), a Petrobras anunciou aumento de 0,91% o preço do diesel e em 0,15% o valor da gasolina comercializados nas refinarias. A Petrobras adota novo formato na política de ajuste de preços desde 3 de julho do ano passado. Pela nova metodologia, os reajustes acontecem com maior frequência, inclusive diariamente.

Desde o início da nova metodologia, em julho do ano passado, o preço da gasolina comercializada nas refinarias acumula alta de 25,43% e, o do diesel, valorização de 26,81%, segundo o Valor Online.

IMPRIMIR