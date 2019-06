Ao menos sete pessoas morreram e várias outras estão sob os escombros de um prédio que desabou no Camboja na manhã deste sábado (22), informaram as autoridades locais.

O prédio de sete andares, propriedade de uma empresa chinesa e situado na localidade costeira de Sihanoukville, caiu quando havia dezenas de trabalhadores em seu interior.

Quatro pessoas foram detidas no âmbito da investigação do acidente, incluindo o proprietário chinês do edifício, o chefe da empresa de construção e da empreiteira. Um proprietário de terras cambojano também foi detido na sede da província para interrogatório.

O prédio de sete andares estava 80% construído antes do desabamento, no acidente mais mortal do tipo no Camboja nos últimos anos.