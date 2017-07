Nessa sexta-feira (21) foi realizada a primeira edição da AMM nos municípios – Encontro das Macrorregiões, promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM) na cidade de Andradas.

O projeto de interiorização da associação tem como intuito levar os trabalhos do órgão a diferentes regiões do Estado. Na ocasião, participaram a prefeita de Córrego Fundo, Érica Leão, e o secretário de Governo, Marco Armstrong de Araújo.

O evento contou com palestras relacionadas a temas importantes da gestão municipal, como regularização fundiária; políticas públicas da engenharia; fiscalização do Tribunal de Contas; segurança pública e participação social, dentre outros assuntos.

Segundo a organização do evento, a iniciativa visou aproximar os gestores e servidores públicos do interior de Minas Gerais às atividades da associação para reivindicarem ações e, juntos, buscarem soluções e mais desenvolvimento, principalmente aos pequenos municípios.

Érica destacou a importância da aproximação da AMM com os municípios do interior do Estado. “As trocas de experiências têm significativa relevância para a solução de problemas, atendimento a demandas públicas e desenvolvimento econômico e social das cidades, além de possibilitar resultados positivos também para o desenvolvimento do Estado como um todo”.

O projeto de interiorização foi feito em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA/MG); o Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cidades e de Integração Regional (SECIR/Subsecretaria de Integração Regional), e da Secretaria de Estado de Segurança Pública/Subsecretaria de Integração; o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MP/MG); e, ainda, com o apoio institucional da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG) e da Confederação Nacional de Municípios (CNM), atendendo a todas as regionais da AMM, com alcance nos 853 municípios mineiros.