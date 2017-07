A prefeita de Córrego Fundo, Érica Leão esteve na Cidade Administrativa em reunião com o vice governador do Estado, Antônio Andrade, nessa quarta-feira (12), para solicitar recursos no valor de R$ 800 mil para a reforma da Escola Municipal Rafael José Alves.

De acordo com Érica Leão, a reforma na Escola Municipal Rafael José Alves é um antigo anseio da população. Há questões de infraestrutura e de acessibilidade que precisam ser adequadas para o atendimento a todas as pessoas, de forma inclusiva.

“Outro fator que se soma à demanda apresentada ao vice governador é a exigência do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE 1ª Região) quanto à acessibilidade do local, que sedia seções eleitorais de Córrego Fundo. O TRE firmou um termo de cooperação com o município, tendo em vista vistoria e exigências do Corpo de Bombeiros, para que seja promovido o acesso amplo e irrestrito de pessoas com deficiências ou com mobilidade reduzida, no exercício do voto”, explicou Érica Leão.

A prefeita disse ainda que o projeto executivo da obra está sendo elaborado. A expectativa é que a obra seja executada entre os meses de dezembro e janeiro próximos.