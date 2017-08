Na manhã desta sexta-feira (25), a prefeita de Córrego Fundo, Érica Leão e o secretário de Governo e Transportes, Marco Armstrong de Araújo, estiveram em Belo Horizonte para receber a Medalha Alferes Tiradentes, entregue no encerramento do 115º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vice-prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais.

A prefeita recebeu também as homenagens concedidas à secretária de Educação, Márcia Geralda da Silveira Ribeiro, e de Saúde, Keli Cristina da Silva, que também foram consideradas mais atuantes no município, bem como o secretário de Governo e Transportes.

Érica Leão destacou que “receber a Medalha Alferes Tiradentes é muito gratificante, ainda mais pelo motivo de obter alto índice de aprovação nos primeiros 180 dias de governo. A homenagem motiva a mim e toda a equipe da administração a empenhar em fazer mais e melhor pelo município”.

A prefeita comentou ainda que foi muito enriquecedora a participação no seminário, com abordagem de temas muito atuais e relevantes para a gestão pública.

O seminário, bem como a solenidade de concessão das medalhas, ocorreu no auditório The One Business, nos dias 24 e 25 de agosto. As palestras realizadas foram: Corrupção: quais suas consequências para a sociedade, ministrada pelo professor e PhD em Teoria Política e Econômica, Adriano Gianturco Gulisano; Os poderes da Comissão Parlamentar de Inquérito, proferida pelo jornalista e advogado, Mauro Bomfim; Contribuição de Melhoria, Conceito, Normas Gerais Aplicáveis, Necessidade de Lei Específica e Momento da Publicação do Edital, apresentada pela mestre e doutoranda em Administração, professora da UFV, Tainá Rodrigues Gomide Souza Pinto; Ações de Controle de Endemias, ministrada pela doutora em Ciências com ênfase em Epidemiologia e epidemiologista da Secretaria de Controle de Zoonoses de Contagem, Maria Helena Franco Morais; O Impacto da Crise Financeira nacional nas Cidades: as dívidas do Estado com os Municípios e o Pacto Federativo, proferida pelo ex-prefeito de Belo Horizonte por duas gestões, Márcio Lacerda; e Impacto da Reforma da Previdência nos Municípios, apresentada pelo deputado federal Marcus Pestana, membro da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados.