O prefeito de Formiga, Eugênio Vilela esteve nesta quarta-feira (16), junto ao diretor do Saae, Flávio Passos, o vice-diretor da autarquia, Baldomiro José dos Santos, e o vereador Sandrinho da Looping, acompanhando a construção de uma rede mestra de abastecimento de água potável, conhecida como adutora, no Engenho de Serra.

A obra começou na rua Ides Edson de Resende e está sendo feita para solucionar problemas de vazamentos de água no bairro.

De acordo com Flávio Passos, além da Ides Edson de Resende, os serviços envolverão as ruas Dr. Teixeira Soares, Padre Fernando, Moura Leite e Bernardo Pinto. Todas serão sinalizadas e o tráfego de veículos ocorrerá em meia pista.

O diretor do Saae a compreensão dos moradores dessas vias para o bom andamento da obra. “Informamos que pode vir ocorrer a interrupção no abastecimento de água desta região. Isso será monitorado e não mediremos esforços para solução dos problemas. O Saae e a empreiteira envolvida nos serviços terão muito empenho e se colocam à disposição para ocorrência de qualquer eventualidade.”

A empresa MJ Minas Construtora Eireli, de Uberaba, é que está realizando os trabalhos, que conforme informou o Saae, têm previsão para serem finalizados dentro de 60 dias. Serão usados na construção da adutora 800 metros linear de tubos de ferro.

Eugênio Vilela falou sobre a importância da obra para a comunidade. “Essa tubulação de água era de PVC e causava um grande transtorno para a comunidade com os constantes vazamentos de água nas ruas. Estamos atendendo a um pedido dos moradores e resolvendo um problema antigo no bairro. É a Prefeitura trabalhando sério para a comunidade do Engenho de Serra e para as comunidades adjacentes”, explicou.