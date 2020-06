O prefeito de Formiga, Eugênio Vilela esteve na tarde desta quarta-feira (3), na Câmara Municipal para apresentar as ações da atual gestão no município.

Durante a reunião especial, que é realizada uma vez ao ano, foram mostrados dados dos principais trabalhos desenvolvidos pela administração municipal.

O chefe do Executivo foi convocado pela Mesa Diretora da Casa, a pedido do vereador Sidney Ferreira, para apresentar relatório do estado das obras e serviços municipais, o programa da administração para o ano corrente e responder questionamentos dos vereadores.

Em atendimento às normas de combate à proliferação do novo coronavírus, a reunião foi transmitida, ao vivo, pelo canal do Legislativo formiguense no “Youtube”. A sessão é prevista pelo artigo 50 da Lei Orgânica do Município.