Eugênio discorreu ainda sobre as cobranças da população, referindo-se às críticas dirigidas ao Executivo, justificando que os recursos são limitados e as demandas grandes. Disse entender as reivindicações como pertinentes e sobre as críticas, afirmou aceitá-las, pois é a partir delas que, muitas vezes, a administração tem condições de corrigir erros ou alterar ordens já emanadas, na busca de melhor atender os interesses da coletividade.

Valendo-se da apresentação de slides, Eugênio Vilela discorreu sobre ações e alguns trabalhos em andamento ou a serem executados por meio de diversos programas, como:

Doação de terrenos:“O programa Pró-Formiga que foi aprovado aqui na Câmara completa a reestruturação de doação de terrenos para as empresas. Da forma como estava tinha algumas lacunas e era preciso adequar à nova realidade. Já temos uma lista de 15 empresas que querem expandir as instalações ou implantá-las em Formiga”.

Conselhos municipais:“A medida do possível vamos reativar alguns conselhos e fortalecer os que estão atuando. Essa é uma política que eu vejo com muito bons olhos, como um espaço para a comunidade participar ativamente das ações do município e estaremos, como sempre, dispostos a ouvir as demandas”.

Verbas: “Agradecemos aos deputados que têm boa vontade com a gente, pois só com recurso do município não damos conta de tudo. É preciso sim essa intervenção e a participação desses deputados junto aos Ministérios, pois se a gente ficar sentado aqui, eles não irão bater na porta para oferecer nada. É importante irmos ao encontro deles para cobrarmos”.

Casa de Apoio:“Estivemos em Belo Horizonte e já estamos na fase da negociação para assinar o contrato com a imobiliária, pois alugar para a pessoa física é uma coisa, para o município é outra. Toda a papelada está em trâmite e já temos um local em vista, no bairro da Barroca”.

Limpeza urbana: “Na nova estrutura administrativa que enviamos aqui para a Câmara a gente contempla uma diretoria de limpeza urbana, para trabalhar mais próximo aos servidores. Com isso fazer uma coleta seletiva mais efetiva, pois em Formiga ela ainda é deficitária. Segundo levantamento da Secretaria de Gestão Ambiental, somente 5% do lixo reciclável é recolhido. Precisamos da ajuda da população para depositar o lixo nos dias e horários certos”.

Aterro Sanitário:“Já estamos trabalhando na terceira célula do Aterro e sobre a geomembrana, informo que já licitamos. Há a previsão no orçamento de R$600 mil para essa construção, mas não conseguimos resolver os problemas do Aterro Sanitário de uma só vez”.

Codevida:“Em janeiro o Codevida estava em uma situação lastimável. As duas veterinárias passarão por uma capacitação em agosto para que possam fazer a castração, pois a população canina tem aumentado consideravelmente no município. Temos que destacar o apoio incondicional do Ministério Público, por meio da promotora Luciana Imaculada. Tenho que ressaltar a importância dessa‘mão amiga’”.

Árvores na Paulo Lins:“Sobre as garças no Centro, não vamos arrancar as árvores da avenida Paulo Lins, onde as aves habitam, pois isso não resolverá o problema. Vamos fazer um trabalho de poda. Por meio de uma solicitação da promotora Luciana,via Arpa [Associação Regional de Proteção Ambiental], uma bióloga, doutora em aves migratórias, está desenvolvendo um projeto, inclusive, muito bem feito para solucionarmos o problema com as garças. A Arpa disponibilizará o recurso para esse projeto. Por isso iremos começar o programa de revitalização do rio Formiga naregião entre as pontes dos Três Irmãos e do Campo do Formiga. Foi por esse motivo que mudamos o ponto de ônibus do local”.

Iluminação pública:“É um problema sério, mas já estamos dando encaminhamento. Em 2015, esse encargo passou para o município, antes era a Cemig que fazia a troca de lâmpadas. Os municípios tiveram que contratar empresas especializadas para esse trabalho. A administração anterior reincidiu o contrato com a empresa responsável, que não estava fazendo o serviço a contento. Atualmente, a Prefeitura conta com duas pessoas pára realizar essa troca. Foi feita a licitação para contratarmos uma nova empresa para prestar esse serviço. Eu mesmo contei 13 pontos queimados na avenida Brasil”, comentou.

Distribuição de água e saneamento:“Hoje temos seguramente de 20 a 30 pontos de vazamentos na cidade, temos 4 mil km de rede subterrânea,absolutamente sucateada. O problema não é a equipe do Saae e sim a estrutura que antiga”.

ETE:“A única coisa que me tira o sono é a Estação de Tratamento de Esgoto, pois quando a obra foi iniciada, o prazopara conclusão era de 18 meses. Não houve fiscalização na obra e empreiteira não deu andamento certo no cronograma. Essa é uma obra de quase R$10 milhões e a contrapartida do município era de aproximadamente R$300 mil, se concluída dentro do prazo acordado. Apenas 59% da obra está concluída e acontinuidade dela está condicionada à obtenção da licença de instalação na Supram. A obra está parada e não paralisada. Enquanto não tiver a licença de instalação na mão, a Caixa Econômicanão pode executar os pagamentos. O prazo final é 31 de outubro deste ano. A contrapartida de cerca de R$300 mil que o município tinha que arcar, hojejá está na casa dos R$2 milhões. Isso sem contar a parte da rede elétrica”.

Respondendo a vereadores:

A vereadora Joice Alvarenga lembrou que a função de um vereador é fiscalizar todos os atos da administração pública. Joice ao questioná-lo destacou que de acordo com a Lei Orgânica, o Executivo deve promover, em 30 dias após protocolar o Plano de Metas, uma audiência pública com a comunidade. Questionado, o prefeito afirmou que a audiência já estaria sendo programada para o final deste mês.

Outros vereadores também fizeram as costumeiras intervenções e no geral elogiaram a atuação da administração nos primeiros 6 meses de governo.

Na continuidade de sua resposta à vereadora Joice Alvarenga, quando interpelado sobre questões por ela levantadas a respeito do projeto de Reforma Administrativa, em especial quanto ao preenchimento decargos de Execução e de Direção, com a resposta de Eugênio, o clima esquentou:

“Tudo que foi apresentado aqui, pretendemos realizar nos próximos 3 anos e meio e fazer bem feito, requer tempo. Prefiro aparecer pouco e resolver mais os problemas. Destaco também que é preciso falar pouco e trabalhar muito. Não criamos nenhum problema e vamos resolver os que estão aí. E tem que ter críticas mesmo, caso contrário a coisa não anda. Não queremos vender ilusão e temos que separar o que é farinha de um mesmo saco, com o que é farinha de outro saco. Eu e minha equipe somos farinha de um outro saco”, frisou.

Eugênio disse ainda que não abria mão de nomear certos cargos de confiança, mesmo que a lei exigisse que tal função devesse ser ocupada por concursado. “Disto não abro mão…”

Outros temasrelacionados com a administração pública foram resumidamente apresentados por Eugênio, como os de: gestão transparente com Justiça Tributária e Fiscal, gestão transparente com controle de fiscalização, Planejamento e Regulação Urbana, Plano Diretor, Cultura, Desenvolvimento Econômico, Turístico e Rural, Desenvolvimento Humano, Educação e Esporte.