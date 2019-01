Nessa quarta-feira (2), o prefeito de Formiga, Eugênio Vilela se encontrou com o novo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

Atendendo a convite, Eugênio participou em Brasília da solenidade de posse do mineiro de Belo Horizonte que foi nomeado ministro pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.

Na oportunidade, Eugênio comunicou ao ministro que apresentará a ele em fevereiro um projeto de turismo voltado para o Lago de Furnas.

Marcelo se mostrou muito receptivo com o prefeito e disse que aguardará o projeto, porque está muito entusiasmado com a possibilidade de contribuir com o potencial turístico de Formiga e região. Ele ressaltou que a cidade tem tudo para conseguir viabilizar esse projeto do Lago de Furnas.