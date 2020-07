O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre kalil (PSD), não acredita na realização do carnaval na capital em 2021, e mais, chama de “birutice” pensar nesta possibilidade mesmo com mais de sete meses até a folia, tudo isso em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

“Ah, sim. Não sou astrólogo não, né?! Mas acho muito difícil fazer um carnaval com uma pandemia que deve acabar em setembro, outubro, novembro. É uma birutice”, afirmou Kalil, em entrevista ao site BHAZ nesta quarta-feira (1º).

Segundo o prefeito, a questão de gastos não tem nenhuma relação com esta possibilidade, pois a PBH afirma que foram empenhados poucos recursos públicos na realização da festa deste ano, que reuniu cerca de 4,5 milhões de foliões na capital mineira.

“O orçamento foi de R$ 6 milhões em verba direta, mais R$ 8,3 milhões em planilhas de estruturas e serviços, captado por meio de edital de patrocínio. Vale ressaltar que a contratação de músicos, subvenção de blocos e escolas de samba e toda a estrutura dos palcos espalhados pelas regionais da cidade durante o evento, assim como todo o orçamento da Belotur, foi proveniente de investimento privado”, esclarece a PBH.