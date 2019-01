O prefeito de Campo Belo, Alisson de Assis Carvalho, visitou, por volta das 22h, desta terça-feira (22), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para verificar “in loco” como está sendo prestado o atendimento à população.

Por quase 2 horas, ele conversou com médicos, enfermeiros e usuários para saber quais as principais necessidades e aproveitou para vistoriar a unidade.

Os relatos das intermináveis esperas por atendimento – em alguns casos sensibilizaram o prefeito.

“Só podemos conhecer a realidade da população desta forma, chegando sem avisar, sem holofotes, para verificar o que, de fato, está acontecendo. Esta é a nossa realidade e precisamos encará-la”.

O prefeito disse ainda que viu dezenas de pessoas na fila, com dor, com lágrimas nos olhos, contando os minutos para receber um atendimento e muitas vezes não conseguem tê-lo com celeridade.

“Nós pretendemos reverter essa situação o mais rápido possível. Vamos trabalhar e ter consciência que temos que planejar para não deixar faltar medicamento na farmácia, por exemplo. Fizemos um levantamento de tudo que constatamos aqui e providências serão tomadas para garantir o bom atendimento”, destacou.