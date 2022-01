O prefeito de Capitólio, Cristiano Geraldo da Silva (Progressista), anunciou neste domingo (9) o fechamento da entrada em locais aquáticos na cidade.

Segundo o chefe do Executivo, estão fechadas as entradas dos cânions e também do local conhecido como Cascatinha, até que se tenha um parecer técnico da Defesa Civil sobre as condições do local.

Cristiano disse ainda que conversou com o prefeito de São José da Barra, Serginho (PSB), que concordou com o fechamento do Vale dos Tucanos.

Em entrevista à TV Integração na manhã deste domingo (9), além do fechamento do turismo aquático em Capitólio, Cristiano disse que desde 2020, quando houve uma tromba d’água e duas pessoas morreram, é feito um trabalho de conscientização nas cachoeiras, com as empresas e donos de lanchas.