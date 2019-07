O prefeito de Contagem, Alex José Ferreira de Freitas, e o secretário de Defesa Social do muncípio, Décio Camargos de Aguiar Júnior, são alvos da operação “Mi casa su casa”, deflagrada na manhã desta quarta-feira (17) pelo Ministério Público (MPMG) e Polícia Civil (PC). Os agentes públicos são investigados por lavagem de dinheiro, ocultação de bens e valores e outros possíveis crimes contra o erário.

Nesta manhã, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa do prefeito e do secretário e nos gabinetes de trabalho deles. Ao todo, 17 agentes participaram da ação.

De acordo com o MPMG, há indícios de enriquecimento ilícito do prefeito e do secretário. As investigações, que começaram há um ano, apontam que Décio Camargos comprou o imóvel onde mora atualmente, por aproximadamente R$ 3 milhões.

Mais detalhes da investigação serão repassados à imprensa, em entrevista coletiva, às 11h, na sede da Procuradoria de Justiça, em Belo Horizonte. A reportagem entrou em contato com a administração da Prefeitura de Contagem e aguarda retorno.