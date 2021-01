O prefeito de Córrego Fundo, Danilo Oliveira Campos foi eleito presidente do Consórcio Intermunicipal da Serra da Canastra, Alto São Francisco e Médio Rio Grande (Cicanastra).

A eleição ocorreu nessa quarta-feira (13), durante reunião na cidade de Piumhi. Danilo, que foi eleito por unanimidade, foi acompanhado do secretário de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento, Washington Alair da Silva e da supervisora do Departamento de Meio Ambiente, Taisa Carolina da Silveira.

Participaram da reunião prefeitos e representantes dos municípios consorciados: Capitólio, Córrego Fundo, Doresópolis, Piumhi, Pimenta, São Roque de Minas e Vargem Bonita.

Entre outros benefícios para os municípios consorciados, o Cicanastra possibilita auxílio e viabilidade do SIM (Serviço de Inspeção Municipal). O principal objetivo para o ano de 2021 é aderir ao SISBI-POA (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal) que trata do comércio de produtos de origem animal em todo o território nacional. Essa adesão, em um trabalho conjunto com o Gaia Social, agrega o suporte necessário para aplicação, direcionamento e efetivação da coleta seletiva e gestão de resíduos sólidos no município.