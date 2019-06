A procuradoria de Justiça Especializada no Combate aos Crimes Praticados por Agentes Políticos Municipais, do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), denunciou o prefeito de Divinópolis, Galileu Machado (MDB), pela nomeação de Nanci Aparecida Barbosa para o cargo de gerente de fiscalização de alvarás do município.

A denúncia foi feita no dia 24 de maio e a informação foi confirmada ao portal G1 pelo MPMG nesta quinta-feira (27).

O documento afirma que a decisão fere a Lei Municipal 6.706/2008, que veda a nomeação de parentes na estrutura do município.

Nanci é esposa do vereador Renato Ferreira (PSDB), que foi eleito como relator da comissão que comissão foi instalada pela Câmara Municipal para investigar a denúncia político-administrativa contra o prefeito, aprovada no dia 18 de junho pela Câmara. O G1 foi informado pela procuradoria da Câmara que o vereador não será afastado do cargo na comissão devido à denúncia.