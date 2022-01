O prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (PSC), gravou um vídeo dentro de um buraco com mais de um metro de profundidade, no Bairro São Luiz, feito pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). Nas imagens divulgadas nessa sexta-feira (21), o chefe do Executivo disse que a intenção foi mostrar o descaso da companhia com o município e que vai até a última instância para retirar a empresa da cidade.

Ao g1, a Copasa confirmou que o buraco foi realmente feito pela companhia para uma manutenção. Confira abaixo a nota completa enviada à reportagem pela companhia.

No vídeo aparece ainda o vereador Flávio Marra (Patriota), que também entrou dentro do buraco para chamar atenção da população. “A Copasa tinha que ser retirada não só de Divinópolis, mas do Estado de Minas Gerais”, disse o parlamentar.

Justiça

Um processo que tramita na Justiça visa a quebra de contrato entre a Copasa e o município de Divinópolis. Na semana passada, a Prefeitura apresentou oito irregularidades cometidas pela companhia de 2011 até o momento. O relatório foi feito por uma comissão instaurada no ano passado, para avaliar as cláusulas do documento. O contrato com a empresa segue nulo no município.