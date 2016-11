G1

O prefeito de Doresópolis Aladir Caetano, de 67 anos, foi preso na tarde dessa segunda-feira (28) juntamente com o motorista da Prefeitura, de 45 anos. Eles são suspeitos de peculato, segundo o delegado que lavrou o flagrante, Luciano Telbaldo. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a prisão ocorreu depois que o motorista da Prefeitura foi abordado com um caminhão carregado com brita, que seria levado para uma fazenda particular do prefeito. Os dois estão presos no presídio de Piumhi.