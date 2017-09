Da Redação

A Prefeitura de Formiga decretou situação de emergência em virtude da seca. A decisão foi tomada pelo prefeito Eugênio Vilela, nesta sexta-feira (15) devido à queda brusca na captação de água.

De acordo com nota enviada pela Prefeitura, a captação de água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) caiu cerca de 60%, “em condições normais, para abastecer toda a população da cidade, são captados no rio Formiga 15 milhões de litros/dia de água bruta para tratamento, que somados ao adicional dos poços artesianos, perfaz um total de 19 milhões de litros/dia. Mas atualmente, a captação e o tratamento de água bruta superficial está em 8,5 milhões de litros/dia”, explica a nota.

O decreto é válido por 180 dias. Nesse período, está autorizada a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre (seca) e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada. Ficam ainda, dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, dentre outras ações.

Economia

O Saae alerta à população que é fundamental valorizar a água que possui na caixa d’água. Por isso, economizar e reaproveitar a água são medidas muito importantes. Veja abaixo dicas para não desperdiçar:

– Deixe a torneira fechada ao escovar os dentes. Aberta, o gasto é 20 litros por minuto.

– Não demore no banho e desligue o chuveiro ao se ensaboar.

– Reutilize a água da máquina de lavar roupas para lavar pisos e regar plantas. Se possível, acumule a roupa para lavar todas de uma vez. Uma lavadora de 5 quilos consome 135 litros de água por uso.

– Não lavar calçadas, ruas e carros.

– Ao limpar o aquário, use a água para regar as plantas. Essa água contém nutrientes que fazem bem às plantas.

– Cuidado com os vazamentos e a manutenção da casa: uma torneira gotejando pode desperdiçar 46 litros de água por dia.