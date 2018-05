O prefeito Eugênio Vilela recebeu uma homenagem da Polícia Civil de Minas Gerais na sexta-feira (11). A solenidade ocorreu no auditório da Faculdade Pitágoras, em Divinópolis.

Entre os homenageados, estavam políticos, empresários e autoridades que receberam a Medalha Distinção Polícia Civil e certificados, entregues pelo chefe do 7 o Departamento de Divinópolis, Ivan José Lopes. O evento é pioneiro no Estado e teve como objetivo agradecer a todos que colaboraram para os trabalhos da Polícia Civil.

Na ocasião, Ivan falou sobre as novas instalações da polícia que serão inauguradas em breve em Formiga e que atenderão com eficiência as necessidades da Polícia Civil.

O prefeito se sentiu honrado com a homenagem. “Fico muito feliz e agradecido por receber essa medalha, que é tão significativa para mim e representa o resultado de uma ótima parceria entre o governo municipal e a Polícia Civil”, disse.