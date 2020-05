Nesta sexta-feira (29), o prefeito de Formiga, Eugênio Vilela publicou novo decreto autorizando a reabertura total do comércio não essencial na cidade.

O decreto permite a reabertura do comércio a partir de segunda-feira (1º). Os lojistas poderão voltar ao horário normal de expediente, das 8h até as 18h, de segunda à sexta, exceto aos sábados.

Em relação às academias, também poderão reabrir, mas com limitação de 1 aluno a cada 25m², com aulas cuja duração máxima não exceda 50 minutos, com intervalos de, no mínimo, 10 minutos para higienização dos aparelhos utilizados.

Os bares e lanchonetes que trabalhem com fornecimento de almoço, deverão seguir com as orientações aos restaurantes, já estabelecidas no Decreto nº 8.251, de 20 de maio de 2020.