Na tarde desta terça-feira (2), o prefeito de Formiga Eugênio Vilela participou, em Arcos, de um evento de inauguração de alguns silos para armazenamento de produtos agrícolas.

Durante o encontro, Eugênio se reuniu com representantes da empresa Grão de Ouro Alimentos, especializada em insumos.

Na ocasião, o chefe do Executivo, acompanhado do secretário de Administração e Desenvolvimento Econômico, Alisson Sá, conversou sobre a possibilidade da implantação das atividades do empreendimento no município.