O prefeito de Formiga, Eugênio Vilela esteve em Brasília nessa quarta-feira (12) e, na ocasião, participou de um encontro com o senador Rodrigo Pacheco. No Gabinete do político, o chefe do Executivo agradeceu pelo apoio manifestado à causa do Lago de Furnas.

Em dezembro do ano passado, Eugênio solicitou o auxílio do senador nos trabalhos e campanhas referentes à recuperação de Furnas.

Na terça-feira (11), Rodrigo Pacheco anunciou, durante reunião na Casa Legislativa, que convocará uma audiência pública com representantes do setor elétrico para debater o baixo nível da represa de Furnas.

O parlamentar apresentará à Comissão de Serviços de Infraestrutura requerimento convocando os diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), da Agência Nacional das Águas (Ana), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e de Furnas Elétricas para cobrar soluções referentes à situação em questão.