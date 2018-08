Nesta quarta-feira (8), o prefeito Eugênio Vilela estará em Campo Belo para participar de um evento promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM).

O encontro reunirá prefeitos de 17 cidades mineiras e tem como objetivo discutir estratégias para pressionar o Governo de Minas a pagar o que deve aos municípios.

Além de Eugênio e do presidente da AMM, Julvan Lacerda, estão confirmadas as presenças dos prefeitos das cidades de Campo Belo, Cana Verde, Perdões, Cristais, Candeias, Santo Antônio, São Francisco, Aguanil, Coqueiral, Nepomuceno, Itaúna, Lavras, Pará de Minas, Tapiraí, Santana do Jacaré e Luminárias.