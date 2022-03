Na manhã desta segunda-feira (14), foi realizado um evento em comemoração aos 65 anos de fundação da Usina Hidrelétrica de Furnas, em São José da Barra.

O prefeito de Formiga, Eugênio Vilela, participou da cerimônia que contou com a presença do Ministro de Estado de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e do presidente da estatal, Clóvis Torres.

No encontro, os prefeitos das 34 cidades que integram a Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago) cobraram a manutenção da cota 762, que é essencial para o uso múltiplo das águas. O ministro ressaltou que o Governo Federal está atento e apoiará a demanda.

Fonte: Decom