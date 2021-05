O prefeito Eugênio Vilela recebeu do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais (CRA-MG) uma Moção de Aplauso e Reconhecimento pelos relevantes serviços desenvolvidos no Executivo, contribuindo de maneira valiosa e eficaz para o progresso e desenvolvimento do município.

A homenagem foi feita por ocasião da realização do II Fórum de Gestão Pública (realizado online) e é destinada aos prefeitos e prefeitas administradores que estão devidamente registrados no Conselho Federal de Administração.

“Este reconhecimento é importante e reforça o meu compromisso com voto de confiança que o cidadão formiguense depositou em mim para este segundo mandato”, ressaltou o chefe do Executivo.

Fonte: Decom