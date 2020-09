Da Redação

O prefeito de Formiga, Eugênio Vilela, é um dos premiados no “Destaque em Administração – 2020” promovido pelo Conselho Regional de Administração de Minas Gerais (CRA –MG).

Eugênio foi escolhido para ser homenageado na categoria “Prefeitura dos Municípios Mineiros”, juntamente com os chefes dos Poderes Executivos das cidades de Catuji, São Francisco do Glória e Nazareno.

O troféu alusivo à premiação foi entregue na casa dos agraciados na quarta-feira (9), devido ao Dia do Administrador. A solenidade ocorrerá nesta quinta-feira (10), às 19h, em formato virtual e reservada a convidados.

Eugênio será homenageado na categoria “Prefeitura dos Municípios Mineiros” – Foto: Divulgação

Eugênio foi comunicado sobre a premiação no final de agosto, por meio de ofício assinado pelo presidente do Conselho, Jehu Pinto de Aguiar Filho e pelo diretor de formação e Orientação Profissional do órgão, Gilberto Barrouin Ribeiro.

De acordo com o documento, a seleção dos agraciados é pautada na conduta ética e no comprometimento com a causa pública, e submetida à aprovação da Diretoria Executiva, ao plenário do CRA-MG e à votação aberta.

O presidente do Conselho também gravou um vídeo informando Eugênio sobre a premiação e parabenizando-o pela gestão realizada à frente do município. Confira abaixo:

A Premiação

Em comemoração aos 55 anos de regulamentação da Administração, o Conselho Regional de Administração de Minas Gerais – CRA-MG promove o “Prêmio Destaque em Administração”, que tem o objetivo de reconhecer publicamente, preferencialmente, profissionais devidamente registrados no Conselho Regional de Administração de Minas Gerais – CRA-MG e entidades/organizações que tenham prestado relevante contribuição para o desenvolvimento da Administração, das organizações e da sociedade. A homenagem acontece desde 2008.

Esta edição contempla sete modalidades, e premiará profissionais de Administração, entidades, gestores públicos, instituições de ensino, entre outros.