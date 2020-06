A Câmara Municipal de Formiga realizará uma Reunião Especial com a participação do prefeito Eugênio Vilela, às 15h desta quarta-feira (3).

O chefe do Executivo foi convocado pela Mesa Diretora da Casa, a pedido do vereador Sidney Ferreira, para apresentar relatório do estado das obras e serviços municipais, o programa da administração para o ano corrente e responder questionamentos dos vereadores.

A convocação é prevista pelo artigo 50 da Lei Orgânica do Município, que diz que a Reunião Especial pode ser realizada uma vez por ano.

A sessão será feita virtualmente e transmitida ao vivo, pelo canal da Câmara de Formiga no Youtube e pela página do Legislativo no Facebook, e ocorrerá seguindo todos os protocolos de prevenção ao contágio da Covid-19.