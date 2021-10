O prefeito de Itaúna, Neider Moreira (PSD), foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) por furar a fila da vacinação contra a Covid-19. A informação foi divulgada pela assessoria de comunicação do órgão nessa quinta-feira (30). Em nota, o advogado Jardel Carlos Araújo, que representa o prefeito, disse que Neider recebeu a vacina por se enquadrar no grupo destinado aos profissionais da saúde. A Prefeitura também se manifestou sobre o caso, e negou que o prefeito tenha furado fila.

Segundo a denúncia, Neider recebeu as doses da vacina nos dias 4 e 26 de março, desrespeitando as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde com relação a grupos prioritários.

As investigações começaram após denúncia anônima de que o Prefeito teria furado a fila porque desejava viajar para Angra do Reis, no Rio de Janeiro.

Denúncia

De acordo com o MP, o prefeito, que é médico, alegou ter se vacinado como profissional de saúde. Porém, ele não comprovou que estava exercendo a profissão na ocasião ou que estava na linha de frente no combate ao coronavírus. Ele também não realizou o cadastro prévio exigido pela Prefeitura.