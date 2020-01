O prefeito de Lagoa da Prata, Paulo César Teodoro, e a ex-presidente do Conselho Municipal de Saúde foram denunciados pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) por corrupção ativa e passiva. O caso foi divulgado nesta terça-feira (21).

O G1 entrou em contato com a Prefeitura (veja posicionamento abaixo). A reportagem não conseguiu contato com a ex-presidente do Conselho Municipal de Saúde até a publicação desta matéria.

Segundo denúncia do MPMG, o prefeito havia oferecido um cargo em comissão na Secretaria de Cultura à presidente do Conselho Municipal de Saúde.

O cargo, ainda segundo a denúncia do MPMG, teria como objetivo a troca de ofícios irregulares para intervir administrativamente no Hospital São Carlos e para produzir prova documental favorável à defesa do prefeito em processos criminais que estão tramitando na Justiça e envolvem o chefe do executivo.