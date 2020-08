A Câmara de Vereadores de Machado cassou o mandato de prefeito de Julbert Ferre (Republicanos) nessa terça-feira (18). A decisão foi tomada por meio de votação que teve dez votos favoráveis e três contra.



De acordo com a denúncia, o prefeito deixou de responder questionamentos da Câmara e solicitações de apresentação de documentos, como contratos e licitações, descumprindo leis municipais e a própria Lei Orgânica.



A comissão processante para apurar denúncias de possíveis irregularidades que resultaram na cassação havia sido instaurada em maio.



De acordo com a decisão da Câmara, a vice-prefeita Ana Maria Gonçalves (SD) fica convocada para tomar posse no lugar de Julbert Ferre. A decisão da comissão processante já foi publicada no Jornal Oficial da Câmara de Vereadores de Machado.

De acordo com o G1, a Prefeitura disse que irá se pronunciar sobre a cassação de Julbert Ferre do cargo de prefeito nesta quarta-feira (19).