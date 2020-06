O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, de 74 anos, foi internado nessa segunda-feira (29) em um hospital particular da cidade depois ter tido resultado positivo para a Covid-19. Em nota, a Prefeitura informou que o diagnóstico foi feito “por meio de tomografia” e que Virgílio “segue em isolamento na unidade com quadro estável, inclusive despachando normalmente”.

Na noite desta segunda, o prefeito deu entrada no Hospital Adventista de Manaus, onde foi inicialmente encaminhado à enfermaria e depois, já na madrugada desta terça-feira (30), transferido para Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Cerca de 25% do pulmão do prefeito está comprometido pelo vírus.

A assessoria de imprensa da Prefeitura enviou a seguinte resposta: “O prefeito Arthur Virgílio Neto está em isolamento no Hospital Adventista de Manaus, fora da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), com quadro estável, inclusive despachando normalmente. Os exames foram feitos após ele apresentar leves sintomas de gripe”.

Em comunicado divulgado, a Prefeitura cita o boletim médico e informa que Virgílio se encontra “hemodinamicamente estável, sem necessidade de uso de drogas vasoativas, mantendo boa saturação de oxigênio em ar ambiente, realizando VNI com boa resposta”. A nota diz ainda que o prefeito está “lúcido e orientado, recebendo medicações por via oral conforme protocolo institucional”.