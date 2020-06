O prefeito da cidade Pratinha, John Wercollis (PTC), ganhou destaque nas redes sociais após ser flagrado trabalhando na coleta do lixo, na quarta-feira (24).

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, muitos internautas elogiaram a atitude do prefeito. Um internauta enfatizou que o prefeito teve uma bela atitude e que todos os prefeitos deveriam agir assim.

De acordo com o portal Tapiraímg TV, John explicou que dois funcionários trabalham na coleta do lixo, mas que na quarta-feira um deles não pode trabalhar. Para não ficar sem a coleta, o prefeito substituiu o funcionário e foi recolher o lixo juntamente com outro coletor, e o motorista do caminhão.

“Sempre estou sempre presente nas obras, fiz isso para ajudar o outro funcionário que estava sozinho, sem proveito político. Eu vim de um berço simples, fui servente de pedreiro, fui lá sem frescura e ajudei a recolher o lixo”, destacou John Wercollis.