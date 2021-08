A Prefeitura de Santa Luzia, na região metropolitana de BH, vai autorizar a realização de eventos e comemorações particulares, como aniversários, com a presença de até 200 pessoas. Os presentes não precisarão usar máscaras.



A informação foi confirmada, nessa terça-feira (24), à reportagem de O Tempo pelo prefeito Christiano Xavier (PSD). Ele detalhou que a flexibilização começará a valer nos próximos dias e seguirá medidas rigorosas.

Desde o último fim de semana, a realização de festas na cidade tem causado polêmica. No sábado, o prefeito postou uma foto em um show do cantor Leonardo, e foi chamado de “fanfarrão” pelos internautas.



Xavier, porém, garante os cuidados contra a Covid: “Só poderão participar pessoas que estiverem vacinadas e testadas. Na festa, será obrigatório o uso de álcool em gel”.



Ele disse ainda que o protocolo está sendo construído, mas informou que o uso de máscara não será obrigatório. Xavier não especificou se a pessoa precisa estar imunizada com as duas doses para ir aos eventos.



