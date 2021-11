A Prefeitura de São João del-Rei não vai realizar o Carnaval na cidade em 2022. A informação foi divulgada pelo prefeito Nivaldo Andrade (PSL) em vídeo publicado nas redes sociais nessa segunda-feira (29).

O prefeito explicou que queria realizar a festividade, mas que tomou a decisão após pedido da população do município. “Eu queria que tivesse o Carnaval, mas o povo de São João del-Rei não quer”, disse.

Os detalhes do cancelamento ainda vão ser informados em decreto que vai ser publicado pelo Executivo Municipal.

São João del-Rei é um dos destinos mais procurados no Campo das Vertentes para o Carnaval. Na Zona da Mata, Rio Novo e Matias Barbosa cancelaram a Folia de Momo em 2022 por conta do atual cenário da pandemia, acentuado com o surgimento da nova variante Ômicron.