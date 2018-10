O prefeito de São Sebastião do Oeste, Belarmino Luciano Leite (PDT), recebeu uma multa pessoal de R$ 3 mil do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) por ter omitido informações para a composição do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) referente ao exercício de 2016.

A decisão foi divulgada pelo órgão nessa quinta-feira (25) e cabe recurso.

Conforme o TCE, a multa pessoal é aplicada diretamente aos gestores públicos e não ao município.