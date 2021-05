Os vereadores de Formiga e o prefeito Eugênio Vilela estiveram reunidos, na tarde desta quarta (26), no Cemap (Centro Municipal de Apoio ao Aprendizado), para debater os reajustes das tarifas do Saae e do transporte público municipal, a convite do vereador Cid Corrêa.

Oito dos dez vereadores estiveram presentes, sendo que Flávio Martins e Luciano do Gás, que não puderam comparecer, enviaram suas assessoras parlamentares. O prefeito esteve acompanhado do diretor do Saae, Flávio Passos, e do assessor de Engenharia em Trânsito e Mobilidade Urbana do Município, Daniel Gonçalves Ebias.

Sobre a tarifa do Saae, Eugênio disse que as receitas da autarquia estão baixas, não cobrindo as despesas, mas, que mesmo assim, estudará junto à Arisb (Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais), responsável pelo estudo que indicou a necessidade de reajuste, a possibilidade de abaixar o valor.

No debate sobre as tarifas do transporte público, os vereadores apresentaram diversas sugestões. O prefeito afirmou que analisará todas antes de tomar uma decisão sobre o assunto.