O prefeito eleito de Arcos, Denilson Teixeira e o vice-prefeito Halph Carvalho anunciaram, nesta semana, os nomes que vão compor as secretarias e a procuradoria do município na gestão 2017-2020.

Segundo Denilson, os critérios na escolha dos nomes passam pela competência, experiência e conhecimento técnico para os cargos destinados a cada um. Comprometimento com a gestão pública e confiança também foram observados. “É um desafio montar a equipe de governo, pois queremos sempre o melhor para Arcos. Cada nome foi pensado com este intuito, de trazer o melhor para a cidade, aliando vontade de fazer com competência e sangue novo”, disse Denilson.

Em reunião, o prefeito eleito falou da importância da integração da equipe, da necessidade de ouvir a população para que as demandas sejam supridas e da responsabilidade de cada um com o dinheiro público, primando sempre pela transparência e pelo investimento correto dos recursos.

Além do conhecimento técnico e da experiência na área, a equipe se destaca por ser formada por quatro servidores municipais efetivos, da Prefeitura de Arcos.

Equipe de governo 2017-2020

Secretária Municipal de Administração – Raquel Tiburcio da Silva

Secretária de Fazenda – Ivan Fontes,

Secretário de Governo – Otávio Pires de Miranda

Secretário de Planejamento – Paulo Augusto De Sousa Teixeira,

Secretário de Saúde – Vicente Reginaldo Teixeira

Secretária de Educação – Sônia Teixeira de Castro,

Secretário de Meio Ambiente – Robson José Correia

Secretária de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo – Vanessa Minucci Guimarães

Secretaria de Assistência Social – Sérgio José Veloso

Secretaria de Obras – Paulo Pereira de Moura Júnior,

Procuradoria Municipal – Daeny C. Rodrigues Belo da Cunha