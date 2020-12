O prefeito eleito de Espera Feliz, na Zona da Mata, Maurélio Carlos da Silva (PDT), morreu nesta quinta-feira (31) vítima da Covid-19. O médico Dr. Maurélio, como era conhecido, tinha 76 anos e iria assumir a posse da Prefeitura nesta sexta-feira (1º).

Dr. Maurélio estava internado desde o dia 12 de dezembro em um hospital de Guaçuí, no Espírito Santo. Nos últimos dias, o quadro de saúde dele piorou.

O prefeito eleito recebeu 5.910 votos nas últimas eleições, o que corresponde a 47,58% do total. O vice-prefeito da chapa, que vai tomar posse, é Dr. Rafael Peixoto, de 41 anos.

A Prefeitura de Espera Feliz decretou luto oficial de três dias por causa da morte de Dr. Maurélio. O decreto, assinado pelo atual prefeito, João Carlos Cabral de Almeida, diz que o médico “prestou inestimáveis serviços ao município”.

Morte de prefeitos eleitos em Minas Gerais

Quatro prefeitos eleitos em cidades mineiras morreram antes de tomar a posse. No dia 21 de dezembro, Aristóteles Temponi Catarina (MDB), conhecido como Palitó, eleito em Santa Maria do Suaçuí, na região do Rio Doce, faleceu devido a complicações da Covid-19.

Em Passa Quatro, no Sul de Minas, Antônio Claret (PV) morreu na véspera da eleição após um infarto fulminante e, por falta de tempo para alteração nas urnas, recebeu os votos dos eleitores, mas não foi declarado eleito. Ele foi substituído pelo atual vice-prefeito da cidade, Henrique Nogueira (MDB).

Já em Tapiraí, o prefeito eleito Ronaldo Pereira Cardoso (Democratas) morreu no dia 17 de dezembro, um dia após a diplomação, em um acidente de trânsito na BR-262, em Moema, na mesma região.

No Brasil

Desde o início da pandemia, ao menos 22 pessoas que ocupam o principal cargo nos municípios brasileiros morreram por complicações da Covid-19.

A primeira morte de um prefeito brasileiro ocorreu em 27 de março, em São José do Divino (PI). A vítima foi Antônio Felicia (PT), de 57 anos.

Fonte: O Tempo Online