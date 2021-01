Vencedor da eleição para prefeito de Japaraíba, Rogério Lacerda não vai assumir a cadeira de gestor do município. Enquadrado na lei da ficha limpa, o candidato que teve 62% dos votos válidos, aguarda julgamento ainda sem data marcada, para decidir se vai ou não assumir o cargo de prefeito. Enquanto Rogério não for julgado, quem assume a vaga de gestor da cidade é o presidente da Câmara Municipal, Elcio Veloso. As informações são do Jornal Cidade.

A eleição para presidência da Câmara de Japaraíba aconteceu na manhã desta sexta-feira (1º), e teve um peso ainda maior: uma vez que o presidente da casa de leis tem a responsabilidade de assumir a prefeitura, até que Rogério Lacerda seja julgado na lei de ficha limpa.

Elcio Veloso foi eleito pelos vereadores como o presidente da Câmara para o biênio 2020/2021, e assume a Prefeitura durante a vacância de Rogério.

Chefe do Cartório Eleitoral explica situação de Rogério Lacerda

De acordo com informações do Jornal Cidade, o chefe do Cartório da 156° Zona Eleitoral, Amauri Eduardo Silva, destacou que se o recurso de Rogério for rejeitado, outras eleições serão convocadas.

“Rogério está enquadrado na lei da ficha limpa e o pedido de registro dele foi indeferido. Ele recorreu e até hoje não houve decisão. Sendo assim, Rogério Lacerda não foi diplomado e não tomou posse. Se porventura Rogério tiver uma decisão favorável na justiça, ele será diplomado e poderá tomar posse, caso contrário será marcada uma nova eleição para Japaraiba”, explicou o Chefe de Cartório.

Lei da ficha limpa impede 96 prefeitos de assumir neste 1° de janeiro em todo Brasil

Assim como Rogério, outros 95 prefeitos eleitos no dia 15 de novembro, tiveram o registro indeferido pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), e não tomaram posse. O Presidente do TSE, Luis Roberto Barroso, julgou nos últimos dias, alguns casos semelhantes ao do prefeito eleito de Japaraíba.

No último sábado, 26 de dezembro, Barroso suspendeu a tramitação de um processo sobre o alcance da Lei da Ficha Limpa. A suspensão ocorreu até que o Supremo Tribunal Federal, julgue a liminar do ministro Kassio Nunes Marques, que torna a pena imposta pela lei mais moderada. Com o recesso do STF, o tema deve voltar à pauta somente no mês de fevereiro.

A reportagem do Jornal Cidade tentou por diversas vezes contato com o prefeito eleito de Japaraiba, Rogério Lacerda, que está impedido de assumir o cargo. Rogério atendeu as ligações da equipe e disse que enviaria uma nota comentando a respeito. Porém, até o fim da publicação da notícia, a equipe não recebeu nenhuma resposta do prefeito eleito.

